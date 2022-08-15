Препарат «МИР 19» от коронавируса готов к выходу на рынок
Завершились клинические исследования препарата против коронавируса «МИР 19» для амбулаторного применения. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, в настоящее время специалисты работают над отчётом для расширения показаний к применению. Ингаляционный препарат может выйти на рынок в конце августа, сказала глава ФМБА.
Как пишет РИА Новости, препарат «МИР 19» эффективен против «дельты», «омикрона» и других изученных штаммов коронавируса. Пока препарат применяется только в условиях стационара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru