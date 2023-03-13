«Потеряем контроль»: Приостановку подсчета вакцинированных россиян назвали ошибкой
Сегодня ситуацию по коронавирусу в России можно назвать благоприятной, но лишь по сравнению с предыдущими пиками, сказал НСН Николай Крючков.
Учет вакцинированных соотечественников важен не только для подсчета коллективного иммунитета, но и для понимания ситуации с вакцинацией. Об этом НСН заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Ранее сайт «Стопкоронавирус.рф» приостановил подсчет вакцинированных россиян. Решение принято в том числе в связи с тем, что антитела к COVID-19 обнаружены у многих людей, которые не делали прививку и не имели клинических проявлений болезни. В Роспотребнадзоре объяснили, что ранее статистика использовалась в основном для планирования ограничительных мероприятий, а в нынешних условиях такая практика уже не нужна. По мнению Крючкова, продолжать подсчет вакцинированных соотечественников необходимо.
«Это, безусловно, важно, причем не только для того, чтобы подсчитывать коллективный иммунитет, но и для того, чтобы понимать ситуацию с вакцинацией. Я имею в виду не только первичную вакцинацию, но и повторную бустеризацию», — сказал Крючков.
Собеседник НСН подчеркнул, что говорить о сезонности коронавируса пока рано.
«Сезонным коронавирус можно будет назвать не раньше осени 2023 года. Я не уверен, что у нас летом будет точная информация, поскольку сейчас сбор статистики по заболеваемости очень плохо организован. Не получаются нужные данные, не делаются ПЦР-тесты. Так происходит не только в России, но у нас это наиболее выражено», — добавил он.
Иммунолог отметил, что ситуацию по коронавирусу в России можно назвать благоприятной, но по сравнению с прошедшими пиками.
«У нас были пиковые ситуации с дельта-волнами и с омикрон-волнами. В первом случае это касалось смертности и числа госпитализаций, во втором случае — заболеваемости. На протяжении года ситуация значительно более благоприятная, но на фоне этих пиков. В этом большом сезоне мы имели где-то половину от максимальных показателей заболеваемости за всю пандемию, по сравнению с январем-февралем прошлого года. Это все равно очень высокие цифры, но сейчас они не фиксируются должным образом. Поэтому кажется, что и проблемы никакой нет», — заявил эксперт.
В заключение собеседник НСН напомнил о том, что имеющиеся в России вакцины по-прежнему действенны.
«Конечно, они стали менее эффективными с учетом того, что в России пока разрабатываются, но еще не выпускаются адаптированные формы вакцин. Да, эффективность несколько снизилась по сравнению с 2021 годом, но она все равно остается довольно высокой. У нас по-прежнему есть довольно хороший инструмент предотвращения негативных последствий заболевания — вакцинация. В том числе из-за того, что мы прекращаем общественное наблюдение за применением этого инструмента, мы не используем тот способ снижения рисков, который у нас уже в руках», — подытожил он.
Ранее Всемирная организация здравоохранения опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса.
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