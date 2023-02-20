Иммунолог назвал подарком природы рост заболевших COVID-19

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что в России заболеваемость коронавирусом выросла на 20,3% за неделю, при этом растет и число заражений, и число госпитализаций. По словам Жемчугова, на самом деле заболевших гораздо больше.

«Число заболевших людей в десять раз больше, чем количество выявленных пациентов с коронавирусом. Зачастую люди при легкой форме заболевания не обращаются к врачу. Никакой трагедии в этом нет. Фактически идет вакцинация новой живой вакциной, подаренной нам природой. Закончится это тогда, когда такая “вакцина” вытеснит все предыдущие конструкции вируса», — сказал Жемчугов.

Он также допустил, что к осени коронавирус перейдет в разряд сезонных заболеваний.

«Еще два года назад я говорил, что есть два варианта развития событий. При первом у людей будет стопроцентный коллективный иммунитет, после этого вирусу будет некуда деться, он будет вынужден искать новых хозяев, так как может жить только в живых клетках. В этом случае коронавирус будет ждать, пока у человечества не ослабнет иммунитет или не произойдет мутация, которая сделает существующий коллективный иммунитет ничтожным. Второй же вариант — он станет сезонным заболеванием, как, например, грипп. К осени мы увидим это. Если летом в Южном полушарии появится штамм коронавируса, который придет к нам в сентябре-октябре, значит, будем говорить о том, что он стал сезонным», — отметил он.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом. Об этом сообщило агентство НСН.

