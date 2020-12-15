Иммунолог: COVID-19 грозит смертельными проблемами с кровью

Коронавирус приводит к нарушениям в обмене и синтезе гемоглобина, а также к нарушению свертываемости крови, что может приводить к смерти пациентов. С таким заявлением выступил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, отмечает Ura.ru.

Специалист добавил, что для того, чтобы не допустить развития ДВС-синдрома, необходимо раз в некоторое количество дней делать коагулограмму крови, анализ свертываемости, а также следить за содержанием гемоглобина, сывороточного железа, ферритина и доримера.

В свою очередь, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой отметил, что из-за нарушений свертываемости крови пациентам назначают препараты разжижающие кровь и прием витамина К, При этом у перенесших COVID-19 врачи наблюдают более высокую предрасположенность к инфаркту.

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К слову, ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как морозная погода влияет на вероятность заражения коронавирусом на улице.

«Она ее практически сводит к нулю. На морозе в 5-10 градусов вирус живет секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают. В принципе, и в теплую погоду маски на улице не имели значения, если нет большого скопления людей. А зимой маски на улице даже вредны, так как в них будет скапливаться конденсат, который мешает дышать и увеличивает шанс заражения микробами», - отметил он.

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ФОТО: pixabay.com
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