Иммунолог: COVID-19 грозит смертельными проблемами с кровью

Коронавирус приводит к нарушениям в обмене и синтезе гемоглобина, а также к нарушению свертываемости крови, что может приводить к смерти пациентов. С таким заявлением выступил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, отмечает Ura.ru.

Специалист добавил, что для того, чтобы не допустить развития ДВС-синдрома, необходимо раз в некоторое количество дней делать коагулограмму крови, анализ свертываемости, а также следить за содержанием гемоглобина, сывороточного железа, ферритина и доримера.

В свою очередь, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой отметил, что из-за нарушений свертываемости крови пациентам назначают препараты разжижающие кровь и прием витамина К, При этом у перенесших COVID-19 врачи наблюдают более высокую предрасположенность к инфаркту.