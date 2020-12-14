Иммунолог объяснил высокий уровень смертности от COVID-19 в России

Высокий уровень количества умерших от COVID-19 в России объясняется нежеланием людей отправляться в больницу на первом этапе заболевания. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что, не начиная лечение на раннем этапе, человек отдает «победу вирусу заранее».

«Лечить нужно с первого дня», - подчеркнул Жемчугов.

Между тем, ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России выросло более чем 27 тысяч. Таким образом, с начала эпидемии в стране зафиксировано более 2 миллионов 681 тысячи инфицированных, отмечает Свободная пресса. За минувшие сутки подтверждены 450 смертей людей с коронавирусной инфекцией, за все время жертвами COVID-19 в нашей стране стали более 47 тысяч человек.