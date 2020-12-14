Иммунолог объяснил высокий уровень смертности от COVID-19 в России
Высокий уровень количества умерших от COVID-19 в России объясняется нежеланием людей отправляться в больницу на первом этапе заболевания. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что, не начиная лечение на раннем этапе, человек отдает «победу вирусу заранее».
«Лечить нужно с первого дня», - подчеркнул Жемчугов.
Между тем, ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России выросло более чем 27 тысяч. Таким образом, с начала эпидемии в стране зафиксировано более 2 миллионов 681 тысячи инфицированных, отмечает Свободная пресса. За минувшие сутки подтверждены 450 смертей людей с коронавирусной инфекцией, за все время жертвами COVID-19 в нашей стране стали более 47 тысяч человек.
Между тем, в России провели более 83 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Уточняется, что за минувшие сутки в стране было сделано 463 тысячи исследований. С подозрением на COVID-19 под медицинским наблюдением находятся более 568 тысяч человек.
Сейчас все региональные центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления коронавируса, которые были разработаны Государственным научным центром «Вектор».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+55 408 / сут.
Умерли
47 391+938 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+38 839 / сут.
- Туристический кэшбек хотят продлить до конца 2021 года
- Иммунолог объяснил высокий уровень смертности от COVID-19 в России
- Дерипаска назвал причину роста цен на продукты в России
- Школьниц в Йошкар-Оле госпитализировали с урока
- Власти Британии извинились за ролик с больным ковидом Санта Клаусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru