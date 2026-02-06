Квашеная капуста является хорошим источником клетчатки и витамина С, однако людям с заболеваниями сердца, отеками и проблемами с кишечником она противопоказана. Об этом НСН рассказала диетолог Анна Белоусова.

Квашеная капуста помогает улучшать пищеварение и поддерживает иммунитет, заявил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Его слова приводят РИА Новости. Белоусова подтвердила, что этот продукт имеет много полезных свойств.

«Квашеная капуста является источником клетчатки, а любая растительная клетчатка является подкормкой для бифидобактерий в нашем кишечнике. Именно на микрофлоре кишечника лежит 70-80% всего иммунитета человека. Когда микрофлора получает достаточно клетчатки, она лучше выполняет иммунную функцию. Точно так же для поддержки микрофлоры работают органические кислоты, которые содержатся именно в квашеной капусте. Они как раз образуются в процессе квашения. Если капусту заквасить правильно, то в ней сохраняется также витамин С. Если сделать это конце ноября, в декабре, то до марта месяца витамин С в такой капусте дотянет. Также она способствует хорошей работе кишечника, то есть полезна для людей со склонностью к запорам. Она неплохо насыщает, поэтому может входить в рацион как закуска», - рассказала она.