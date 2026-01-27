По словам собеседницы НСН, чипсы стоит есть не чаще, чем раз в месяц, и это скорее закуска перед обедом, а не основное блюдо. Альтернативой для быстрого и полезного перекуса могут стать сублимированные овощные чипсы.

«Можно съесть два-три чипса с аперитивом. В Европе более благородные и натуральные, не такие глутаматные обжаренные овощи подают к вину, к аперитиву. Это чисто для разгона пищеварения, закуска перед обедом. Обычные же чипсы – это глутамат, мощный стимулятор мозга. Они содержат много вкусовых добавок, которые повышают концентрацию внимания. Потому чипсы очень любят зумеры, компьютерщики. Они едят их каждый день, хотя этого делать нельзя. Это блюдо на раз в месяц, как стартер перед обедом. Ни в коем случае не как попкорн, быстрая еда или перекус на каждый день. Чипсы - очень вредная пища для желудка и для иммунной системы. Они вызывают зависимость от глутамата. Возникает повышение настроения, эйфория. При этом чипсы обычно жарят во фритюре, но есть и сушеные снэки, сублимированные. Есть высушенные помидоры, клубника, инжир, малина. Такие продукты можно даже двухлетним детям», - заявила Мухина.

Ранее диетолог Анна Белоусова сообщила «Радиоточке НСН», что регулярное употребление сладких газированных напитков в больших количествах отрицательным образом действует на надпочечники. Кроме того из-за частого употребления сладкого человек становится менее стрессоустойчивым.

