Диетолог призвала есть чипсы не чаще раза в месяц
Существуют сорта картофеля, которые выделяют мало вредных веществ при жарке, однако чипсы не являются полезным продуктом не только из-за канцерогенов, сказала НСН Марият Мухина.
Чипсы опасны не только канцерогенами, но и различными глутаматными добавками, вызывающими привыкание, потому лучше отказаться от них в ежедневном рационе, заявила в беседе с НСН диетолог Марият Мухина.
Президенту России Владимиру Путину во время посещения МФТИ рассказали о планах по выращиванию картофеля, который будет выделять меньше вредных свойств при жарке, изготовлении чипсов и картошки фри, пишет РИА Новости. Со своей стороны ректор вуза Дмитрий Ливанов уточнил, что это не ГМО, а полученные растения не будут считаться генетически модифицированными. Мухина подчеркнула, что сорта картофеля, которые содержат больше клетчатки, выделяют меньше канцерогена при жарке.
«При жарке картофеля выделяется вредный канцероген акриламид, который образуется из углеводов картофеля. Поэтому сорта, которые содержат меньше углеводов, больше клетчатки, например, синий картофель, будут при жарке образовывать меньше акриламида. В чипсах вообще найдено более 100 различных канцерогенов, которые обладают онкопредикторными свойствами, вызывают мутации в клетках слизистой желудка, кишечника. Согласно статистике, рак прямой кишки помолодел и выявляется у тех, кто ест очень много чипсов. Там, где чипсы отсутствовали как продукт питания, а недавно появились, к примеру, в Китае, заболеваемость резко выросла», - отметила она.
По словам собеседницы НСН, чипсы стоит есть не чаще, чем раз в месяц, и это скорее закуска перед обедом, а не основное блюдо. Альтернативой для быстрого и полезного перекуса могут стать сублимированные овощные чипсы.
«Можно съесть два-три чипса с аперитивом. В Европе более благородные и натуральные, не такие глутаматные обжаренные овощи подают к вину, к аперитиву. Это чисто для разгона пищеварения, закуска перед обедом. Обычные же чипсы – это глутамат, мощный стимулятор мозга. Они содержат много вкусовых добавок, которые повышают концентрацию внимания. Потому чипсы очень любят зумеры, компьютерщики. Они едят их каждый день, хотя этого делать нельзя. Это блюдо на раз в месяц, как стартер перед обедом. Ни в коем случае не как попкорн, быстрая еда или перекус на каждый день. Чипсы - очень вредная пища для желудка и для иммунной системы. Они вызывают зависимость от глутамата. Возникает повышение настроения, эйфория. При этом чипсы обычно жарят во фритюре, но есть и сушеные снэки, сублимированные. Есть высушенные помидоры, клубника, инжир, малина. Такие продукты можно даже двухлетним детям», - заявила Мухина.
Ранее диетолог Анна Белоусова сообщила «Радиоточке НСН», что регулярное употребление сладких газированных напитков в больших количествах отрицательным образом действует на надпочечники. Кроме того из-за частого употребления сладкого человек становится менее стрессоустойчивым.
