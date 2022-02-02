«Хорошо переносится». Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что разработанная в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток вакцина от коронавируса «Конвасэл» «лишена аллергенности», сообщает ТАСС.

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Выступая в Кремле на церемонии вручения высших государственных наград она отметила, что препарат «хорошо переносится человеком».

«Инновационная вакцина... отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса», - подчеркнула Скворцова.

Ранее Скворцова заявила, что новую отечественную вакцину от коронавируса «Конвасэл» могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВероника Скворцова
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