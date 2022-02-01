Голикова заявила о подготовке в РФ платформ для быстрого создания вакцин
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о проекте по созданию санитарного щита страны, сообщает РИА Новости.
По её словам, в 2021 году в России были созданы семь тестов, которые позволяют за 60 минут определить наличие пяти различных инфекций в организме, четыре из них уже внедрены в производство.
Она добавила, что 2022 году должна завершиться работа над четырьмя новыми платформами для быстрого создания вакцин от новых заболеваний.
Ранее Голикова заявила, что за прошедший год смертность в России возросла на 15,9%, прирост вызван избыточной смертностью от коронавируса, сообщает RT.
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