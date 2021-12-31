Российскую вакцину «Конвасэл» от COVID-19 зарегистрируют в первом квартале 2022 года

До конца первого квартала 2022 года в России могут зарегистрировать новую отечественную вакцину от коронавируса «Конвасэл». Об этом в пятницу, 31 декабря, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России

«Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы всё было, это шесть месяцев наблюдения после введения», —отметила Скворцова.

Она подчеркнула, что цех рекомбинантных препаратов, дейсвующий на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким». По словам главы ФМБА, его производственные мощности позволят производить до 30 млн доз вакцин в год.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что более 78 миллионов россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПроизводствоВакцинаРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры