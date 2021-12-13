Группу африканцев с подозрением на «омикрон» доставили в московский обсерватор

Разновидность коронавируса под названием «омикрон» заподозрили у пятерых африканских граждан в Новой Москве, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на информированный источник.

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По его словам, иностранец недавно вернулся из Африки. Мужчина вместе со своими приятелями проживал в деревне Голохвастово. Из-за подозрений на COVID-19 на адрес, где остановились африканцы, была вызвана скорая помощь.

В обсерватор доставили пять человек. Они находятся под наблюдением медиков.

Имеющиеся на сегодня данные о штамме «Омикрон» не подтверждают фантазии ряда специалистов о его способности заменить вакцину, сообщил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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