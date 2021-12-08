Иммунолог развеял главный миф о штамме «Омикрон»

Имеющиеся на сегодняшний день данные о штамме «Омикрон» не подтверждают фантазии ряда специалистов о его способности заменить вакцину. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Николая Крючкова.

По его словам, вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом борьбы с коронавирусом. Он отметил, что новый штамм действительно может быть менее патогенным, чем «дельта», но говорить о полном отсутствии опасности с его стороны невозможно.