Иммунолог развеял главный миф о штамме «Омикрон»
Имеющиеся на сегодняшний день данные о штамме «Омикрон» не подтверждают фантазии ряда специалистов о его способности заменить вакцину. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Николая Крючкова.
По его словам, вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом борьбы с коронавирусом. Он отметил, что новый штамм действительно может быть менее патогенным, чем «дельта», но говорить о полном отсутствии опасности с его стороны невозможно.
Крючков добавил, что некоторые специалисты фантазируют и заявляют, что «Омикрон» является «живой вакциной». При этом он подчеркнул, что заявления об отсутствии рисков со стороны «Омикрона» могут привести к снижению темпов вакцинации. По его словам, они дестимулируют прививочную кампанию.
Иммунолог отметил, что в начале следующего года возможно начнется новая вспышка коронавируса, добавив, что в случае снижения темпов вакцинации при неблагоприятном раскладе может быть упущено драгоценное время.
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