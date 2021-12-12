В центре Гамалеи назвали сроки проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»
Эффективность препарата против коронавируса «Спутник V» российского производства относительно разновидности «омикрон» проверят в течение десяти дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — сказал он.
Ранее Гинцбург сообщил, что пациенты, зараженные штаммом коронавируса «омикрон», ранее прошли вакцинацию от COVID-19. При этом пациенты переносят заболевание в легкой форме.
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