В центре Гамалеи назвали сроки проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Эффективность препарата против коронавируса «Спутник V» российского производства относительно разновидности «омикрон» проверят в течение десяти дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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«Я думаю, что десяти дней хватит, чтобы проверить эффективность», — сказал он.

Ранее Гинцбург сообщил, что пациенты, зараженные штаммом коронавируса «омикрон», ранее прошли вакцинацию от COVID-19. При этом пациенты переносят заболевание в легкой форме.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусАлександр ГинцбургОмикрон-штамм
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