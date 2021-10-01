Грипп и ОРВИ могут потеснить коронавирус по заболеваемости
Коронавирус может естественным образом отступить под натиском сезонной осенней заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Этого не исключает врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. В связи с этим он считает необходимым пройти вакцинацию от гриппа.
Эксперт напомнил, что в плане COVID-19, в группу риска попадают граждане в пожилом возрасте - старше 60 лет, дети, пациенты с ослабленным иммунитетом, а также хроническими заболеваниями. У этих категорий инфекционный процесс чаще может привести к осложнениям.
При этом конкретных прогнозов относительно возможно роста заболеваемости в ходе существующей волны коронавирусной инфекции специалист не даёт.
«Можно только предполагать, что введение ограничительных мер и увеличение заболеваемости стимулируют население к тому, чтобы заняться профилактикой и сделать прививку. Это, в свою очередь, даст возможность быстрее сформировать коллективный иммунитет. В итоге, заболеваемость быстрее затухнет», – рассказал эпидемиолог в эфире «Радио-1».
Ранее вирусологи в пресс-центре НСН призвали государственные органы к более жёсткому понуждению граждан к вакцинации от коронавируса.
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