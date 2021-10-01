Грипп и ОРВИ могут потеснить коронавирус по заболеваемости

Коронавирус может естественным образом отступить под натиском сезонной осенней заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Этого не исключает врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. В связи с этим он считает необходимым пройти вакцинацию от гриппа.

Эксперт напомнил, что в плане COVID-19, в группу риска попадают граждане в пожилом возрасте - старше 60 лет, дети, пациенты с ослабленным иммунитетом, а также хроническими заболеваниями. У этих категорий инфекционный процесс чаще может привести к осложнениям.