«Фальшак не нужен». Онищенко - о появлении зарубежных вакцин в России

«Завоз препаратов всегда был, и, естественно, это не крупномасштабные партии. Это и всякого рода испытания были, этим хорошо в советское время пользовалось так называемое "четвертое управление" КГБ. Что касается вакцин, то на протяжении последних лет 20 существует практика, когда мы готовим свою вакцину, но крупные компании также регистрируют и завозят свои. Гриппозные вакцины делают по одной технологии, регистрируются по упрощенной схеме и продаются в наших аптеках для страдающих от нехватки вакцин – мол, как же так, надо ж импортной привиться. ДМС этим часто пользуются для своих особо брезгливых клиентов, это тоже регистрируется. Поэтому какой-то новизны в этом нет, всё, что надо, регулируется и это вполне срабатывает. Острой нужды это специально разрешать нет. Все вакцины национального календаря – они у нас отечественные, но те, которые не делаются, завозятся. В частности, от пневмококка и пневмонии [вакцина] давно зарегистрирована. Всё, что нужно, достаточно оперативно регистрируется при необходимости», - рассказал Онищенко.

При этом бывший санитарный врач РФ подчеркнул, что государство обязано в интересах своих граждан проверять препараты, которые были изготовлены за рубежом.

«Завоз лекарств вполне отрегулирован, но отказываться от национальной системы и просто открывать шлюзы – это преступление. Подрывать и без того нестойкий фармацевтический рынок завозом фальшака всякого, который идет, например, из Китая, нельзя. Это прежде всего проблема национальной биологической безопасности», - пояснил Онищенко.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал введение QR-кодов нерабочей мерой борьбы с вирусом.

