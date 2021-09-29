«Фальшак не нужен». Онищенко - о появлении зарубежных вакцин в России
Ввоз лекарств и вакцин из-за границы должен быть контролируемым, уверен Геннадий Онищенко.
В России давно отлажен механизм ввоза из-за границы лекарственных препаратов, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Минздрав предложил ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины для клиник-участников Московского международного медицинского кластера.
«Завоз препаратов всегда был, и, естественно, это не крупномасштабные партии. Это и всякого рода испытания были, этим хорошо в советское время пользовалось так называемое "четвертое управление" КГБ. Что касается вакцин, то на протяжении последних лет 20 существует практика, когда мы готовим свою вакцину, но крупные компании также регистрируют и завозят свои. Гриппозные вакцины делают по одной технологии, регистрируются по упрощенной схеме и продаются в наших аптеках для страдающих от нехватки вакцин – мол, как же так, надо ж импортной привиться. ДМС этим часто пользуются для своих особо брезгливых клиентов, это тоже регистрируется. Поэтому какой-то новизны в этом нет, всё, что надо, регулируется и это вполне срабатывает. Острой нужды это специально разрешать нет. Все вакцины национального календаря – они у нас отечественные, но те, которые не делаются, завозятся. В частности, от пневмококка и пневмонии [вакцина] давно зарегистрирована. Всё, что нужно, достаточно оперативно регистрируется при необходимости», - рассказал Онищенко.
При этом бывший санитарный врач РФ подчеркнул, что государство обязано в интересах своих граждан проверять препараты, которые были изготовлены за рубежом.
«Завоз лекарств вполне отрегулирован, но отказываться от национальной системы и просто открывать шлюзы – это преступление. Подрывать и без того нестойкий фармацевтический рынок завозом фальшака всякого, который идет, например, из Китая, нельзя. Это прежде всего проблема национальной биологической безопасности», - пояснил Онищенко.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал введение QR-кодов нерабочей мерой борьбы с вирусом.
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