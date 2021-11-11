Голикова сообщила, в каких регионах РФ не растёт коллективный иммунитет

«Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, в Томской области, Ставропольском и Камчатском краях», — сказала она.

По данным Голиковой, темпы распространения коронавируса в России снижаются последние три недели. Она уточнила, что за период нерабочих дней показатель снизился на 2,1%.

При этом, в Хабаровском крае, Омской и Самарской областях рост заболеваемости COVID-19 превышает средние показатели по стране.

