Голикова сообщила, в каких регионах РФ не растёт коллективный иммунитет

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 почти не растёт в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Камчатке, сообщает RT со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

Голикова поручила оценить дефицит медиков в регионах

«Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, в Томской области, Ставропольском и Камчатском краях», — сказала она.

По данным Голиковой, темпы распространения коронавируса в России снижаются последние три недели. Она уточнила, что за период нерабочих дней показатель снизился на 2,1%.

При этом, в Хабаровском крае, Омской и Самарской областях рост заболеваемости COVID-19 превышает средние показатели по стране.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна Голикова
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