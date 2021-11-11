Голикова сообщила, в каких регионах РФ не растёт коллективный иммунитет
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 почти не растёт в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Камчатке, сообщает RT со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.
«Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, в Томской области, Ставропольском и Камчатском краях», — сказала она.
По данным Голиковой, темпы распространения коронавируса в России снижаются последние три недели. Она уточнила, что за период нерабочих дней показатель снизился на 2,1%.
При этом, в Хабаровском крае, Омской и Самарской областях рост заболеваемости COVID-19 превышает средние показатели по стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru