Голикова поручила оценить дефицит медиков в регионах

В регионах до 15 декабря необходимо оценить дефицит медиков. Об этом в ходе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также поручила региональным властям проверить наличие в субъектах «специальных программ и мер поддержки по привлечению и закреплению медработников в регионах». Оценивать эффективность их реализации предстоит и профильным кафедрам вузов, подведомственным Минздраву РФ и курирующим регионы в рамках программы «Вуз – регион».

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В протоколе заседания сообщается, что информация о федеральных медорганизациях также должна быть размещена на сайтах региональных медучреждений. Это даст возможность пациентам, ознакомившись с ней, сделать выбор. Данные поручения необходимо выполнить до 10 января 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МедикиРегионыТатьяна Голикова
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