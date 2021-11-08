Голикова поручила оценить дефицит медиков в регионах
В регионах до 15 декабря необходимо оценить дефицит медиков. Об этом в ходе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она также поручила региональным властям проверить наличие в субъектах «специальных программ и мер поддержки по привлечению и закреплению медработников в регионах». Оценивать эффективность их реализации предстоит и профильным кафедрам вузов, подведомственным Минздраву РФ и курирующим регионы в рамках программы «Вуз – регион».
В протоколе заседания сообщается, что информация о федеральных медорганизациях также должна быть размещена на сайтах региональных медучреждений. Это даст возможность пациентам, ознакомившись с ней, сделать выбор. Данные поручения необходимо выполнить до 10 января 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 400 / сут.
Умерли
248 тыс.+1 190 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+25 582 / сут.
- Подмосковье обновило антирекорд по заболеваемости коронавирусом
- Диетологи раскрыли секрет борьбы с ожирением
- Иммунолог: симптомы дельта-штамма стали похожи на начало простуды
- Голикова поручила оценить дефицит медиков в регионах
- Рашкин заявил, что готов помогать следствию в деле о лосе
- Заболевший коронавирусом актер Валерий Гаркалин перенес операцию
- Захарова осудила действия Польши по отношению к мигрантам
- Строительство «Северного потока – 2» завершено
- Медведев поддержал увеличение трат бюджета на развитие сел
- Суд оштрафовал Telegram на 4 млн за отказ удалять контент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru