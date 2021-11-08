Голикова поручила оценить дефицит медиков в регионах

В регионах до 15 декабря необходимо оценить дефицит медиков. Об этом в ходе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также поручила региональным властям проверить наличие в субъектах «специальных программ и мер поддержки по привлечению и закреплению медработников в регионах». Оценивать эффективность их реализации предстоит и профильным кафедрам вузов, подведомственным Минздраву РФ и курирующим регионы в рамках программы «Вуз – регион».