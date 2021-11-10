Голикова сообщила о снижении темпов распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в России снижаются последние три недели, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства. Она уточнила, что за период нерабочих дней показатель снизился на 2,1%.

При этом, в Хабаровском крае, Омской и Самарской областях рост заболеваемости COVID-19 превышает средние показатели по стране. При этом почти треть заболеваемости приходится на крупные регионы, такие как Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург.

Уровень коллективного иммунитета в целом по России составляет 48,4%, сообщила Голикова. Среди граждан старше 60 лет прививку сделали 44,7%. Вице-премьер сообщила, что распорядилась дополнительно организовать разъяснительную работу среди этой группы населения о необходимости вакцинироваться.

Обращаясь к гражданам России, Татьяна Голикова подчеркнула, что напряженность работы медицинской системы зависит от поведения каждого в период пандемии.

