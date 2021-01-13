Голикова сообщила о поступлении в гражданский оборот более 2 млн доз вакцины

До конца января в гражданский оборот поступят 2,1 миллиона доз вакцины против коронавируса. Об этом в ходе совещания с президентом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Она отметила, что прививочную кампанию нужно будет серьезно нарастить. Также вице-премьер отметила, что в стране планируется усилить разъяснительную работу среди граждан о безопасности и эффективности российских вакцин.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели приступить к массовой вакцинации от COVID-19.


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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаТатьяна Голикова
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