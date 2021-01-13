Голикова сообщила о поступлении в гражданский оборот более 2 млн доз вакцины

Она отметила, что прививочную кампанию нужно будет серьезно нарастить. Также вице-премьер отметила, что в стране планируется усилить разъяснительную работу среди граждан о безопасности и эффективности российских вакцин.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели приступить к массовой вакцинации от COVID-19.



