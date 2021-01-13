Голикова сообщила о поступлении в гражданский оборот более 2 млн доз вакцины
До конца января в гражданский оборот поступят 2,1 миллиона доз вакцины против коронавируса. Об этом в ходе совещания с президентом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что прививочную кампанию нужно будет серьезно нарастить. Также вице-премьер отметила, что в стране планируется усилить разъяснительную работу среди граждан о безопасности и эффективности российских вакцин.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели приступить к массовой вакцинации от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru