Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин поручил перейти от масштабной вакцинации граждан к массовой. Он поручил подготовить соответствующую инфраструктуру в регионах.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом заявила, что с понедельника, 18 января, Россия готова начать более широкую вакцинацию населения. Она отметила, что регионам необходимо нарастить число прививочных пунктов.
Президент также отметил, что в стране отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, однако успокаиваться нельзя, передает RT.
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