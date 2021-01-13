Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом заявила, что с понедельника, 18 января, Россия готова начать более широкую вакцинацию населения. Она отметила, что регионам необходимо нарастить число прививочных пунктов.

Президент также отметил, что в стране отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, однако успокаиваться нельзя, передает RT.



