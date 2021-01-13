Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил перейти от масштабной вакцинации граждан к массовой. Он поручил подготовить соответствующую инфраструктуру в регионах.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом заявила, что с понедельника, 18 января, Россия готова начать более широкую вакцинацию населения. Она отметила, что регионам необходимо нарастить число прививочных пунктов.

Президент также отметил, что в стране отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, однако успокаиваться нельзя, передает RT.


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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