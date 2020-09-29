Голикова назвала суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что суточный прирост заболеваемости коронавирусом в РФ увеличился в 1,7 раза.

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Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства напомнила, что с 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания коронавирусом возросло до 8 232.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваКоронавирус
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