Голикова назвала суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России

Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве Школу на более чем 2 тысячи мест построят в Новой Москве Расширен перечень особо охраняемых природных территорий столицы Теннисный центр в Лужниках достроят в течение года Произведения искусства из бытовых отходов создадут столичные художники