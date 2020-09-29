Голикова назвала суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что суточный прирост заболеваемости коронавирусом в РФ увеличился в 1,7 раза.
Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства напомнила, что с 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания коронавирусом возросло до 8 232.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнет меняться к лучшему.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 232 / сут.
Умерли
20 545+160 / сут.
Выздоровели
952 тыс.+6 479 / сут.
- Победившую на выборах уборщицу пригласят в Партию пенсионеров
- Путин отреагировал на всплеск коронавируса в Москве
- Нарышкин обвинил США в раскачивании ситуации в Белоруссии
- Турция подтвердила готовность воевать за Азербайджан
- Голикова рассказала, как избежать новых ограничений из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru