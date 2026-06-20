Саратовский губернатор заявил о достаточных запасах топлива для АЗС
В Саратовской области зафиксирован существенный рост отгрузок топлива: за сутки объёмы поставок бензина и дизельного топлива увеличились на 70%. При этом в регионе сохраняется достаточный запас горючего, сообщил глава области Роман Бусаргин.
В своём сообщении в «Максе» губернатор сослался на данные нефтеперерабатывающих предприятий: резкий скачок спроса привёл к временным логистическим затруднениям. Несмотря на сложности с доставкой, дефицита топлива в области нет.
Бусаргин поручил Минпрому совместно с поставщиками сформировать новые логистические схемы — это позволит обеспечить равномерные поставки топлива на все автозаправочные станции региона. Особое внимание требуется уделить отдалённым районам, где сеть АЗС менее развита по сравнению с крупными городами.
Для оперативного решения проблем Минпром будет поддерживать непрерывную связь с топливными компаниями. Параллельно Минсельхоз области следит за тем, чтобы аграрии были обеспечены горючим для ведения сельхозработ, а УФАС — за динамикой цен на АЗС по всей территории региона.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что временные перебои с продажей бензина на автозаправочных станциях Краснодарского края возникли исключительно из-за сбоев в логистике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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