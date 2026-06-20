ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения против военных
ФСБ России обнародовала видео с признанием жителя Подмосковья, которого задержали за проведение акций устрашения в отношении трёх военнослужащих Минобороны РФ.
По словам мужчины, он нашёл предложение о заработке на онлайн‑площадке и вышел на связь с куратором через Telegram. Тот поручил ему три задания — после их выполнения задержанный получил около 100 долларов. Уже после этого он осознал, что имеет дело со спецслужбами Украины.
Как уточнили в ФСБ, мужчину завербовали под видом трудоустройства в коллекторское агентство, а затем использовали для противоправных действий против военных.
Ранее ФСБ задержала жителя Рыбинска Ярославской области за подготовку теракта на железной дороге, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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