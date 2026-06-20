Белгород и его округ дважды за утро попали под ракетный обстрел
Утром 20 июня Белгород и прилегающий к нему округ дважды попали под ракетный удар со стороны ВСУ. Об этом проинформировал оперштаб Белгородской области.
В Telegram‑канале штаба указано, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Сейчас на местах, где упали обломки беспилотников, задействованы все оперативные службы. Сведения о возможных разрушениях пока собираются и уточняются.
Ранее транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения против военных
- Белгород и его округ дважды за утро попали под ракетный обстрел
- СМИ: Кубанский бизнесмен похитил около 275 тонн яблок на 18 млн рублей
- Медведев: РФ не будет создавать концлагеря для европейцев
- МО: Силы ПВО сбили 740 БПЛА ВСУ и 13 авиационных бомб
- Медведев: В отношении Киева больше нет и не может быть правил
- Российский мультфильм получил главный приз CICAF
- Пелагея объявила о желании представить Россию на «Интервидении»
- Сборная Турции не выйдет в плей-офф ЧМ-2026
- Глава МИД Ирана поедет в Швейцарию на переговоры с США