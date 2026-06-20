Белгород и его округ дважды за утро попали под ракетный обстрел

Утром 20 июня Белгород и прилегающий к нему округ дважды попали под ракетный удар со стороны ВСУ. Об этом проинформировал оперштаб Белгородской области.

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В Telegram‑канале штаба указано, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас на местах, где упали обломки беспилотников, задействованы все оперативные службы. Сведения о возможных разрушениях пока собираются и уточняются.

Ранее транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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