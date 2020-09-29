COVID подкосил: Госдума переходит на частичную «удалёнку»

Государственная дума переводится частично на дистанционный формат работы. Об этом объявил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Он объяснил такое решение тем, что ещё 18 народных избранников попали в больницу с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Для проведения пленарных заседаний будет сформирован график присутствия депутатов в зале с целью минимизации их контактов друг с другом. Часть служебных и административных структур Госдумы перейдут на полную «удалёнку».

Володин также настоятельно призвал, по возможности, максимально сократить ежедневное число посетителей. Их будут пускать только после согласования с лидерами фракций и главами комитетов, передаёт Газета.ру.

Как уточнил спикер, COVID-19 уже перенесли в общей сложности 60 депутатов, у них появились антитела к коронавиусу. Володин призвал всех соблюдать меры предосторожности, отмечает Ura.ru. Что касается заседаний комитетов и фракций, то они отныне будут проходить в формате видеоконференций.

