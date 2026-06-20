На «Госуслугах» начался прием заявлений в вузы
На портале «Госуслуги» стартовал приём заявлений в высшие учебные заведения — для этого задействован специальный сервис, рассказали в Министерстве цифрового развития РФ.
Как пояснили в пресс‑службе ведомства, абитуриенты могут не только подать заявление, но и следить за конкурсной ситуацией, а также подтвердить согласие на зачисление. Сроки приёмной кампании различаются в зависимости от уровня и формы обучения: приём на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета ведётся до 25 июля, на бюджетные места в магистратуру — до 20 августа, на платные места по программам бакалавриата и специалитета — до 20 сентября.
В Минцифры также отметили, что с текущего года возможность поступать в российские вузы онлайн появилась и у иностранных граждан: чтобы воспользоваться ею, нужно создать учётную запись в ruID, а затем подать заявление — это можно сделать как в приложении, так и на портале «Госуслуги».
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сказал НСН, что юристы в России зачастую зарабатывают меньше парикмахеров собак, а государство не ценит систему высшего образования.
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