ФСБ: Более 20 человек привлекли к ответственности за угрозы руководству РКН
ФСБ России проинформировала о привлечении к уголовной ответственности более 20 человек, которые высказывали угрозы в адрес руководителей Роскомнадзора и вынашивали планы покушений на них.
Среди задержанных — житель Подмосковья: его завербовали украинские спецслужбы, замаскировав вербовку под предложение работы в коллекторском агентстве. Мужчина причастен к акциям устрашения, направленным против трёх военнослужащих Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, ещё в конце апреля были задержаны двое жителей московского региона. Их также завербовали представители украинских спецслужб — контакт установили через Telegram, предложив якобы работу в детективном и коллекторском агентствах. Задержанные провели акции устрашения возле домов четырёх руководителей Роскомнадзора, используя молотки, которые предварительно вымочили в бутафорской крови, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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