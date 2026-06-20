ФСБ: Более 20 человек привлекли к ответственности за угрозы руководству РКН

Среди задержанных — житель Подмосковья: его завербовали украинские спецслужбы, замаскировав вербовку под предложение работы в коллекторском агентстве. Мужчина причастен к акциям устрашения, направленным против трёх военнослужащих Минобороны РФ.



Как уточнили в ведомстве, ещё в конце апреля были задержаны двое жителей московского региона. Их также завербовали представители украинских спецслужб — контакт установили через Telegram, предложив якобы работу в детективном и коллекторском агентствах. Задержанные провели акции устрашения возле домов четырёх руководителей Роскомнадзора, используя молотки, которые предварительно вымочили в бутафорской крови, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

