Сооснователь Ubisoft Гиймо погиб в авиакатастрофе
В окрестностях аэродрома Ла‑Боль‑Эскублак во Франции произошло крушение легкомоторного самолёта — в результате трагедии погиб Клод Гиймо, один из основателей игровой компании Ubisoft. Об этом рассказали зарубежные издания.
Воздушное судно — самолёт Cessna 421 — принадлежало 69‑летнему Клоду Гиймо и следовало по маршруту из Ренна. В катастрофе погибли оба человека, находившиеся на борту. Данные о происшествии опубликовало французское издание Ouest‑France.
Ubisoft, основанная в 1986 году, за время своей работы выпустила более тысячи игр. В портфолио компании — крупные проекты в разных жанрах: от экшен‑игр и стелс‑проектов до стратегий. Широкую известность получили такие игровые серии, как Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s, Rayman и Prince of Persia, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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