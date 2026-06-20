Средства ПВО за семь часов сбили над регионами России 57 беспилотников ВСУ

По данным Министерства обороны РФ, в течение семи часов — с 07:00 до 14:00 — средства ПВО уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных с украинской стороны.

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Как уточнили в Минобороны, дроны были сбиты над рядом российских регионов: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областях, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

Ранее глава президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сказал НСН, что Украина усилила интенсивность атак беспилотников, чтобы остаться в мировой повестке на фоне конфликта вокруг Ирана, но Россия отбивает все атаки.

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
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