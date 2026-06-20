СМИ: Мужчина с мачете напал на МФЦ в Краснодаре, погибла женщина

В субботу, 20 июня, в Краснодаре произошло нападение на отделение МФЦ — оно располагается в торговом центре West Mall на улице Западный Обход. Как сообщил Telegram‑канал Shot, злоумышленник был вооружён мачете.

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По предварительной информации, нападавшим оказался юноша примерно 19 лет. Он вошёл в помещение МФЦ и атаковал находившихся там людей. В результате инцидента, по данным СМИ, погибла одна женщина, ещё несколько человек получили ранения.

По информации СМИ, во время нападения он кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». Среди раненых — охранник ТЦ, который помогал задерживать злоумышленника.

Сейчас нападавший находится под стражей — с ним проводят работу сотрудники силовых структур.

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ФОТО: РИА Новости
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