Главврач: Зараженные «омикроном» стали тяжелее переносить заболевание
Пациенты стали в более тяжелой форме переносить болезнь, вызванную штаммом коронавируса «омикрон», рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
«Мы первыми в России столкнулись с «омикроном». В нашей больнице был нулевой пациент с «омикроном». Сначала это было носительство без каких-то клинических проявлений. Затем это был насморк и температура около 37 градусов. Но сегодня уже полтора месяца, как мы работаем с «омикроном», и видим, что состояние больных утяжеляется», – сказал Осипов в эфире «Радио 1».
По словам медика, сейчас у пациентов наблюдается высокая температура, головная боль, заложенность носа, сильная боль в горле, а также бронхиты. Тяжелее всего переносят болезнь дети, которые составляют 11% от всех находящихся в Домодедовской больнице пациентов с COVID-19.
Ранее первый зампред Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить работающим россиянам трехдневные выходные в случае простуды для самостоятельного лечения без оформления больничного листа в эти дни. Работающие россияне сами откажутся от отмены больничного в первые три дня болезни, так как они не захотят лишаться своего заработка на это время, и им придется лечиться за свой счет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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