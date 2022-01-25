Главврач: Зараженные «омикроном» стали тяжелее переносить заболевание

По словам медика, сейчас у пациентов наблюдается высокая температура, головная боль, заложенность носа, сильная боль в горле, а также бронхиты. Тяжелее всего переносят болезнь дети, которые составляют 11% от всех находящихся в Домодедовской больнице пациентов с COVID-19.

Ранее первый зампред Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставить работающим россиянам трехдневные выходные в случае простуды для самостоятельного лечения без оформления больничного листа в эти дни. Работающие россияне сами откажутся от отмены больничного в первые три дня болезни, так как они не захотят лишаться своего заработка на это время, и им придется лечиться за свой счет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

