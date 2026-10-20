Голикова предложила расширить список китайских произведений для школьников
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой о рассмотрении взаимного расширения списков российских и китайских произведений, включаемых в государственные программы общего образования, сообщает ТАСС.
Она указала на важность продвижения «богатого литературного наследия двух стран» с целью укрепления двусторонних связей в гуманитарной сфере.
Также Голикова заявила, что количество туристических поездок между РФ и КНР в первой половине 2026 года увеличилось на 50%. Для дальнейшего роста туробмена планируется увеличить количество авиарейсов между странами, развивать автомобильный туризм и расширять выбор качественных туристических услуг.
Годовой эксперимент с безвизовым режимом между Россией и Китаем показал, что россияне массово не нарушают визовые правила, как это происходит в Таиланде или Индонезии, поэтому КНР может объявить о бессрочном безвизе уже в 2027 году, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
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