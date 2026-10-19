В Чехии рассказали, к чему склоняется ЕС по запрету виз для россиян

Большинство стран Евросоюза не поддерживают идею запрета на выдачу туристических виз для россиян. Об этом чешский министр иностранных дел Петр Мацинка сообщил местному изданию Seznam.

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По его словам, к предложению Финляндии объявить общеевропейский запрет на визы присоединились только Эстония, Латвия, Литва и Румыния.

Чехия не поддержала предложение, поскольку уже поддерживала летом аналогичную инициативу Таллина. Ранее ее тоже не приняли на уровне Евросоюза. В Праге уверены, что общеевропейского решения не будет.

Мацинка добавил, что республика уже давно применяет серьезные ограничения на выдачу виз гражданам РФ и продолжит придерживаться такого подхода.

Недавно подробнее рассказывали о предложении Финляндии ограничить выдачу турвиз россиянам.

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