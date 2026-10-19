В Чехии рассказали, к чему склоняется ЕС по запрету виз для россиян

По его словам, к предложению Финляндии объявить общеевропейский запрет на визы присоединились только Эстония, Латвия, Литва и Румыния.



Чехия не поддержала предложение, поскольку уже поддерживала летом аналогичную инициативу Таллина. Ранее ее тоже не приняли на уровне Евросоюза. В Праге уверены, что общеевропейского решения не будет.



Мацинка добавил, что республика уже давно применяет серьезные ограничения на выдачу виз гражданам РФ и продолжит придерживаться такого подхода.



Недавно подробнее рассказывали о предложении Финляндии ограничить выдачу турвиз россиянам.

