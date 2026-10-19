В ООН забили тревогу из-за ударов ВСУ по Санкт-Петербургу

Генсек ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения из-за участившихся атак ВСУ на России, в том числе после недавних ударов в районе Санкт-Петербурга. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на Ленобласть возросло до 10

Он подчеркнул, что все нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться, где бы они ни происходили. Дюжаррик назвал это нарушением международного гуманитарного права, которое нужно немедленно остановить.

Недавно писали, что под атаку БПЛА в Санкт-Петербурге попал логистический центр Ozon.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ВСУСанкт-ПетербургООН

Горячие новости

Все новости

партнеры