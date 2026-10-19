В ООН забили тревогу из-за ударов ВСУ по Санкт-Петербургу

Он подчеркнул, что все нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться, где бы они ни происходили. Дюжаррик назвал это нарушением международного гуманитарного права, которое нужно немедленно остановить.



Недавно писали, что под атаку БПЛА в Санкт-Петербурге попал логистический центр Ozon.

