В ООН забили тревогу из-за ударов ВСУ по Санкт-Петербургу
Генсек ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения из-за участившихся атак ВСУ на России, в том числе после недавних ударов в районе Санкт-Петербурга. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что все нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться, где бы они ни происходили. Дюжаррик назвал это нарушением международного гуманитарного права, которое нужно немедленно остановить.
Недавно писали, что под атаку БПЛА в Санкт-Петербурге попал логистический центр Ozon.
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