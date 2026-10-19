В ОП РФ назвал возможные районы запуска беспилотников по Подмосковью
Беспилотники в сторону Московской области в ночь на 19 октября могли запустить с территории, подконтрольной Киеву. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, тактико-технические характеристики дронов позволяют им долетать до некоторых городов России, в том числе вглубь страны. Если речь идет о Подмосковье, то запуски зачастую идут из Харьковского и Черниговского регионов.
В ночь на 19 октября силы ПВО отразили атаку 149 украинских беспилотников. Их сбили над Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Воронежской, Самарской, Ростовской областями, Крымом и другими субъектами.
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