Трамп: Украину на переговорах пора представлять кому-то другому
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Украину на мирных переговорах пора представлять кому-то другому.
Глава государства обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он не заключил сделку, которая могла бы спасти миллионы жизней. Трамп также заявил, что Вашингтон многое дал Киеву, но ничего не получил взамен.
При этом глава Белого дома назвал отношение РФ к Украине справедливым и отметил, что ценит это.
Также Трамп заявил о готовности рассмотреть встречу с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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