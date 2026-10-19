Трамп заявил о готовности рассмотреть встречу с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вариант встречи с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Однако он отрицает наличие договоренности по этому вопросу, пишет ТАСС.

СМИ: Путин предложил встречу с Трампом и Си Цзиньпином для обсуждения конфликта на Украине

По словам лидера Соединенных Штатов, руководители государств в основном обсуждали бы сокращение ядерного оружия, а не ситуацию на Украине.

Недавно политолог-американист Малек Дудаков объяснил, в чем главная проблема встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что трехсторонние переговоры — сложная вещь, которая имеет немного шансов на успех, особенно после выборов в США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:УкраинаСи ЦзиньпинВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры