Трамп заявил о готовности рассмотреть встречу с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вариант встречи с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Однако он отрицает наличие договоренности по этому вопросу, пишет ТАСС.
По словам лидера Соединенных Штатов, руководители государств в основном обсуждали бы сокращение ядерного оружия, а не ситуацию на Украине.
Недавно политолог-американист Малек Дудаков объяснил, в чем главная проблема встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что трехсторонние переговоры — сложная вещь, которая имеет немного шансов на успех, особенно после выборов в США.
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