Трамп заявил о готовности рассмотреть встречу с Путиным и Си Цзиньпином

По словам лидера Соединенных Штатов, руководители государств в основном обсуждали бы сокращение ядерного оружия, а не ситуацию на Украине.



Недавно политолог-американист Малек Дудаков объяснил, в чем главная проблема встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что трехсторонние переговоры — сложная вещь, которая имеет немного шансов на успех, особенно после выборов в США.

