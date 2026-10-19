Врач рассказала, в каких случаях при забывчивости пора бить тревогу
Врач общей практики и гериатр Елена Павлова заявила NEWS.ru, что тревогу должно вызывать периодическое забывание даже простых слов.
Легкие изменения памяти, в том числе замедленное припоминания имен или деталей, могут начинаться уже после 30-40 лет. Однако заметные проблемы чаще проявляются после 50-60. Переживать нужно, когда это начинает влиять на повседневную жизнь, рассказала специалист.
Например, если человек регулярно забывает важные события или договоренности, теряется в знакомых местах, не может подобрать простые слова. Врач добавила, что осознание и переживание по этому поводу — хороший признак.
Павлова уточнила, что часто за жалобами на забывчивость скрываются не проблемы с памятью, а стресс, недосып, депрессия, нехватка витаминов B12 и D, нарушения в работе щитовидной железы.
В таких случаях она советует обратиться к неврологу для проверки когнитивных функций и общего состояния здоровья.
Ранее хронический стресс назвали одной из главных причин ухудшения памяти.
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