По мнению автора, подобные кризисы обычно завершаются, когда у одной из сторон иссякают нефть, продовольствие или другие жизненно важные ресурсы. При этом он считает глупым полагать, что при цене в $110 за баррель у ее второго по величине производителя в мире заканчиваются деньги.



Обозреватель предположил, что действия Вашингтона в отношении Киева на прошлой неделе значительно повлияют на ход конфликта. В субботу президент Штатов Дональд Трамп распорядился не применять часть мер, предусмотренных законом об «адских санкциях» против России и Ирана.



Речь идет о законопроекте покойного сенатора Линдси Грэма. Американский лидер отказался от тарифа до 500% на прямой импорт из РФ и до 100% на товары из пяти крупнейших стран — покупателей энергоносителей у Москвы, а также от ограничений против чиновников, банков и организаций.



Недавно госсекретарь США Марко Рубио рассказал о возможности встречи Трампа с Путиным и Си Цзиньпином.

