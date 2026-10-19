СМИ: В Европе предрекли шок от мирной сделки по Украине
Мирная сделка по Украине обернется шоком для европейских стран, а последние действия США в отношении Киева могут серьезно повлиять на ход конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя UnHerd Вольфганга Мюнхау.
По мнению автора, подобные кризисы обычно завершаются, когда у одной из сторон иссякают нефть, продовольствие или другие жизненно важные ресурсы. При этом он считает глупым полагать, что при цене в $110 за баррель у ее второго по величине производителя в мире заканчиваются деньги.
Обозреватель предположил, что действия Вашингтона в отношении Киева на прошлой неделе значительно повлияют на ход конфликта. В субботу президент Штатов Дональд Трамп распорядился не применять часть мер, предусмотренных законом об «адских санкциях» против России и Ирана.
Речь идет о законопроекте покойного сенатора Линдси Грэма. Американский лидер отказался от тарифа до 500% на прямой импорт из РФ и до 100% на товары из пяти крупнейших стран — покупателей энергоносителей у Москвы, а также от ограничений против чиновников, банков и организаций.
Недавно госсекретарь США Марко Рубио рассказал о возможности встречи Трампа с Путиным и Си Цзиньпином.
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