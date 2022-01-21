Песков заявил, что Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве
21 января 202212:40
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным введение локдауна в столице не обсуждался, сообщает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru