Песков заявил, что Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным введение локдауна в столице не обсуждался, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусКарантинМоскваСергей СобянинВладимир Путин
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