В США воры потеряли похищенный ими банкомат

Уточняется, что злоумышленники разбили кувалдой витрину магазина, после чего прицепили банкомат к угнанному ранее автомобилю с помощью металлического троса.

По данным полиции, в какой-то момент аппарат сорвался, однако подозреваемые, видимо, этого не заметили. В итоге банкомат был обнаружен брошенным на дороге.

Ранее в России правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в подрыве банкомата в Ставрополе ради кражи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

