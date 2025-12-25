В США воры потеряли похищенный ими банкомат

В штате Техас (США) воры потеряли похищенный ими банкомат. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал CBS.

Во Франции усилили охрану ферм с устрицами и улитками из-за краж перед Рождеством

Уточняется, что злоумышленники разбили кувалдой витрину магазина, после чего прицепили банкомат к угнанному ранее автомобилю с помощью металлического троса.

По данным полиции, в какой-то момент аппарат сорвался, однако подозреваемые, видимо, этого не заметили. В итоге банкомат был обнаружен брошенным на дороге.

Ранее в России правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в подрыве банкомата в Ставрополе ради кражи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПреступленияБанкоматыСША

Горячие новости

Все новости

партнеры