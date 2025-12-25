В США воры потеряли похищенный ими банкомат
В штате Техас (США) воры потеряли похищенный ими банкомат. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал CBS.
Уточняется, что злоумышленники разбили кувалдой витрину магазина, после чего прицепили банкомат к угнанному ранее автомобилю с помощью металлического троса.
По данным полиции, в какой-то момент аппарат сорвался, однако подозреваемые, видимо, этого не заметили. В итоге банкомат был обнаружен брошенным на дороге.
Ранее в России правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в подрыве банкомата в Ставрополе ради кражи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав расширит перечень оснований для получения больничного
- Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве
- Тарасова заявила, что Валиевой будет сложно вернуться в спорт
- Лидер The Hatters рассказал о сказочной «Алисе», хейтерах и сюрпризах на 10-летие группы
- Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по крушению самолета AZAL
- Апексимова назвала кошмаром новость о смерти Алентовой
- Юрист рассказал, кому достанется наследство Веры Алентовой
- В США воры потеряли похищенный ими банкомат
- Россияне переходят на рестораны кавказской кухни вместо суши и пиццы
- Мосгорсуд постановил немедленно выселить Долину из квартиры в Хамовниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru