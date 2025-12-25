Россияне переходят на рестораны кавказской кухни вместо суши и пиццы

Если говорить про самые популярные кухни в России, на первом месте по-прежнему японская кухня и итальянская, но акцент начинает смещаться, заявил НСН Сергей Миронов.

В России смещается акцент на кавказскую кухню, особенно грузинскую в последнее время, это происходит благодаря привлекательным ценам, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

С начала 2025 года количество суши-баров и пиццерий в России снизилось на 7,5% и 6,7% соответственно, следует из данных «Яндекс.Карт». По мнению аналитиков «Точка банка», основной причиной является рост числа доставок еды. При этом с ноября 2019 г. по ноябрь 2025 г. число ресторанов в стране выросло на 37,2% и достигло 24 835. За указанный период количество чайхан возросло на 1378,3% – с 23 до 340. За это же время число суши-баров увеличилось на 36,2% и составило 7005, пиццерий – на 17,7% до 6310, пишут «Ведомости». Миронов отметил, что восточная кухня пока не сместила с пьедестала роллы и пиццу.

«Рестораны иногда делают новые аккаунты, называются чайханой и доставляю в онлайн-доставке шашлыки. Таким образом можно просто увеличить объемы доставки. Потому что я не наблюдаю тенденции, что количество чайхан растет в таком темпе на рынке», - объяснил он.

При этом он признал, что грузинская кухня, например, набирает популярность из-за демократических цен.

«Если говорим про самые популярные кухни, на первом месте японская кухня и итальянская. Да, смещается акцент на кавказскую кухню, грузинскую в последнее время, но это благодаря достаточно низкой цене. Потребители выбирают более демократичные форматы сегодня. А предприниматели просто ищут, где лучше. Гнаться за трендами на рынке еды бесполезно, так как везде большая конкуренция», - рассказал он.

Сегодня открывать рестораны действительно нерентабельно из-за перетока потребителя в бюджетный ценовой сегмент, а также из-за острой нехватки персонала, рассказал НСН ресторатор Сергей Миронов.


