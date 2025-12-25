«Рестораны иногда делают новые аккаунты, называются чайханой и доставляю в онлайн-доставке шашлыки. Таким образом можно просто увеличить объемы доставки. Потому что я не наблюдаю тенденции, что количество чайхан растет в таком темпе на рынке», - объяснил он.

При этом он признал, что грузинская кухня, например, набирает популярность из-за демократических цен.

«Если говорим про самые популярные кухни, на первом месте японская кухня и итальянская. Да, смещается акцент на кавказскую кухню, грузинскую в последнее время, но это благодаря достаточно низкой цене. Потребители выбирают более демократичные форматы сегодня. А предприниматели просто ищут, где лучше. Гнаться за трендами на рынке еды бесполезно, так как везде большая конкуренция», - рассказал он.

Сегодня открывать рестораны действительно нерентабельно из-за перетока потребителя в бюджетный ценовой сегмент, а также из-за острой нехватки персонала, рассказал НСН ресторатор Сергей Миронов.





