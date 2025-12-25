Юрист рассказал, кому достанется наследство Веры Алентовой

Единственной наследницей народной артистки РФ Веры Алентовой будет её дочь Юлия Меньшова. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и московской области Александр Хаминский.

Алентова планировала выйти на сцену после прощания с Лобоцким

Юрист отметил, что Меньшова унаследует всё имущество своих родителей, в том числе кинорежиссёра Владимира Меньшова, который умер ещё в 2021 году.

Эксперт напомнил, что у граждан есть полгода, чтобы заявить права на наследство.

«Если по истечении этого срока никто больше не подаст заявление... то Юлия Меньшова... сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — заключил он.

Народная артистка РФ Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-году жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

