Юрист рассказал, кому достанется наследство Веры Алентовой

Юрист отметил, что Меньшова унаследует всё имущество своих родителей, в том числе кинорежиссёра Владимира Меньшова, который умер ещё в 2021 году.

Эксперт напомнил, что у граждан есть полгода, чтобы заявить права на наследство.

«Если по истечении этого срока никто больше не подаст заявление... то Юлия Меньшова... сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя», — заключил он.

Народная артистка РФ Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-году жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

