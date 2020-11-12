Глава Центра Гамалеи предрек проблемы с логистикой для вакцины от Pfizer

У вакцины от компании Pfizer будут большие проблемы с логистикой, сообщил «Интерфаксу» гендиректор российского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, препарат необходимо хранить при температуре 75-80 градусов ниже ноля. По словам Гинцбурга, даже в Европе хранить и перевозить вакцину от Pfizer будет сложнее, чем разработанную в центре Гамалеи вакцину «Sputnik V», условия хранения которой - минус 18 градусов.

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Как отметил гендиректор, основа иммунитета вакцины от Pfizer - РНК, которая до конца не изучена, в то время, как основа для отечественной вакцины - аденовирус - уже давно проверена и хорошо себя зарекомендовала.

Ранее стало известно о побочных эффектах новой вакцины Pfizer.

Некоторые добровольцы пожаловались на головную боль, повышение температуры тела и ломоту. Многие заявили о «неприятных ощущениях», которые можно сравнить с тяжелым похмельем. При этом побочные эффекты усиливались после второго укола.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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