Глава Центра Гамалеи предрек проблемы с логистикой для вакцины от Pfizer

Как отметил гендиректор, основа иммунитета вакцины от Pfizer - РНК, которая до конца не изучена, в то время, как основа для отечественной вакцины - аденовирус - уже давно проверена и хорошо себя зарекомендовала.

Ранее стало известно о побочных эффектах новой вакцины Pfizer.

Некоторые добровольцы пожаловались на головную боль, повышение температуры тела и ломоту. Многие заявили о «неприятных ощущениях», которые можно сравнить с тяжелым похмельем. При этом побочные эффекты усиливались после второго укола.

