Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Ранее в Twitter-аккаунте «Спутник V» появилась информация, что эффективность препарата составила 92%. Днем ранее разработчики американской компании Pfizer и немецкой BioNTech заявили, что их потенциальная вакцина показала эффективность более 90% после прохождения первой части третьей фазы клинических испытаний.

Вместе с тем издание Mirror сообщило о побочных эффектах новой вакцины Pfizer. Отмечается, что некоторые добровольцы пожаловались на головную боль, повышение температуры тела и ломоту. Многие заявили о «неприятных ощущениях», которые можно сравнить с тяжелым похмельем. При этом побочные эффекты усиливались после второго укола.

Напомним, вакцина от COVID-19, которую успешно испытали компании Pfizer из США и немецкая BioNTech, должна храниться при температуре 70 градусов ниже ноля. Это потенциально затруднит поставки препарата.

