Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» может начаться в ближайшие недели, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Промежуточные результаты пострегистрационых клинических испытаний убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины», - отметил ученый.

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Ранее в Twitter-аккаунте «Спутник V» появилась информация, что эффективность препарата составила 92%. Днем ранее разработчики американской компании Pfizer и немецкой BioNTech заявили, что их потенциальная вакцина показала эффективность более 90% после прохождения первой части третьей фазы клинических испытаний.

Вместе с тем издание Mirror сообщило о побочных эффектах новой вакцины Pfizer. Отмечается, что некоторые добровольцы пожаловались на головную боль, повышение температуры тела и ломоту. Многие заявили о «неприятных ощущениях», которые можно сравнить с тяжелым похмельем. При этом побочные эффекты усиливались после второго укола.

Напомним, вакцина от COVID-19, которую успешно испытали компании Pfizer из США и немецкая BioNTech, должна храниться при температуре 70 градусов ниже ноля. Это потенциально затруднит поставки препарата.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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