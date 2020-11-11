Добровольцы пожаловались на побочные эффекты вакцины Pfizer
Стало известно о побочных эффектах новой вакцины Pfizer, сообщает издание Mirror.
Некоторые добровольцы пожаловались на головную боль, повышение температуры тела и ломоту. Многие заявили о «неприятных ощущениях», которые можно сравнить с тяжелым похмельем. При этом побочные эффекты усиливались после второго укола.
В испытаниях препарата участвовали шесть стран, всего 43 тысячи человек. Испытание вакцины проходило «вслепую»: пациенты не знали, вкалывают ли им Pfizer или плацебо,
Напомним, вакцина от COVID-19, которую успешно испытали компании Pfizer из США и немецкая BioNTech, должна храниться при температуре 70 градусов ниже ноля.
Это потенциально затруднит поставки препарата. Сегодня большинство вакцин хранятся при температуре около +4 градусов, либо ниже, сообщил профессор Кембриджского университета Гордон Дуган.
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