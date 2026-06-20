В Венгрии приняли поправку, запрещающую новый срок Орбана

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку в конституцию страны, которая ограничивает срок нахождения на посту премьер-министра восемью годами и запрещает возвращение бывшего премьера Виктора Орбана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президентского дворца республики.

Ранее парламент Венгрии принял соответствующую поправку. Она имеет обратную силу и закрывает для Орбана возможность возвращения на должность главы правительства.

«Президент... подписал поправку в конституцию и распорядился опубликовать ее в официальном вестнике», — отмечается в сообщении.

Поправку признали соответствующей основному закону страны и не влияющей на выборы и назначение премьер-министра.

Ранее в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых партия Орбана «Фидес» проиграла оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Последний стал новым премьер-министром, а Орбан покинул пост, который занимал в течение двух сроков: в 1998-2002 и 2010-2026 годах.

