В Венгрии приняли поправку, запрещающую новый срок Орбана
Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку в конституцию страны, которая ограничивает срок нахождения на посту премьер-министра восемью годами и запрещает возвращение бывшего премьера Виктора Орбана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президентского дворца республики.
Ранее парламент Венгрии принял соответствующую поправку. Она имеет обратную силу и закрывает для Орбана возможность возвращения на должность главы правительства.
«Президент... подписал поправку в конституцию и распорядился опубликовать ее в официальном вестнике», — отмечается в сообщении.
Поправку признали соответствующей основному закону страны и не влияющей на выборы и назначение премьер-министра.
Ранее в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых партия Орбана «Фидес» проиграла оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Последний стал новым премьер-министром, а Орбан покинул пост, который занимал в течение двух сроков: в 1998-2002 и 2010-2026 годах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России за 2025 год
- Над регионами России сбили 187 украинских дронов
- В Венгрии приняли поправку, запрещающую новый срок Орбана
- Причиной смерти актрисы Эдже Иртем мог стать укус обезьяны
- СМИ: Госдолг Армении при Пашиняне вырос на 110%
- Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне
- Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Гаити на ЧМ
- В Севастополе сбили пять дронов ВСУ
- Эксперт назвала максимальную надбавку к пенсии работающих граждан после перерасчета
- В Британии при столкновении поездов погиб один человек, более 80 пострадали