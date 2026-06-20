Миронов призвал принять срочные меры для снижения стоимости мороженого

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Минпромторг принять меры для снижения цен на мороженое. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнил, что министерству и отраслевым ассоциациям ранее предлагали провести «разъяснительную работу» с производителями.

«Необходимо принять срочные меры для снижения стоимости одного из самых популярных летних продуктов», - подчеркнул Миронов.

По его словам, за последние два года мороженое заметно подорожало и недоступно многим, несколько порций для семьи из трех человек могут обойтись более чем в 400-500 рублей. Миронов призвал Минпромторг не затягивать с этой работой, поскольку это востребованный продукт для семей с детьми.

Между тем директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин заявил в беседе с НСН, что производить мороженое в стране очень выгодно, однако продажи этого продукта во многом зависят от погодных условий.

