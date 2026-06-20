В ДТП под Саратовом погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Саратовской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла вблизи села Васильевка в Дергачевском районе, столкнулись автомобили Renault Logan и Hyundai Accent.
«В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждение», - подчеркнули в ведомстве.
Личности погибших и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Саратове столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль, пострадали 11 человек.
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