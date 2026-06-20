Причиной смерти актрисы Эдже Иртем мог стать укус обезьяны
Укус обезьяны мог стать причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем. Об этом сообщает газета Т24 со ссылкой на адвоката умершей Угура Геккойуна.
Эдже Иртем умерла 15 июня в Стамбуле, звезде было 35 лет.
По данным Т24, адвокат подал ходатайство в прокуратуру, в котором сообщил, что на левой руке актрисы обнаружили три рубца.
«Члены семьи сообщили, что во время поездки в Таиланд ее укусила обезьяна. Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис», — говорится в документе.
Защита попросила учесть версию при проведении судебно-медицинской экспертизы и установлении причин смерти Иртем.
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